Credits foto: F1





PIERO LADISA – Tra le ultime uscite della casa editrice 66THAND2ND segnaliamo “Michael Schumacher. L’uomo dietro la visiera” (2023, pp. 249, € 20) scritto da Alfredo Giacobbe. Michael Schumacher è riconosciuto quasi universalmente come il miglior pilota della storia della Formula 1, avendo un palmarès ricchissimo che annovera ben sette campionati del mondo e 91 vittorie. Giacobbe ne traccia un profilo non solo sportivo ma anche umano, sottolineando tutti quegli aspetti che ne hanno caratterizzato la carriera vissute in due fasi: la prima dal 1991 al 2006 e il ritorno avvenuto tra il 2010 e 2012.





Giacobbe, coadiuvato nel racconto dalle preziose testimonianze di cui ha vissuto al fianco al tedesco, ne scandisce tutta la vita professionale iniziando dai sogni di un bambino nel kartodromo di Kerpen fino ad arrivare al debutto in Formula 1, quasi per caso, avvenuto a Spa nel 1991. Da quel preciso momento inizia per Schumacher una straordinaria avventura nel classe regina dell’automobilismo che lo vedrà affermarsi sulla scena internazionale dovendosi però scontrare anche con varie tragedie che la segnano, come quella di Imola del 1994 dove la morte di Senna priva il mondo della Formula 1 di una rivalità epica che avrebbe segnato un’intera generazione.









Il capitolo più importante della carriera di Michael Schumacher è rappresentato chiaramente dall’esperienza in Ferrari, dove il tedesco conquista ben cinque titoli spezzando così il digiuno iridato per un pilota di Maranello che durava da ben 21 anni (1979 Jody Scheckter). Capitoli nei quali Giacobbe evidenzia anche l’umana fragilità dello stesso campione tedesco dopo le cocenti delusioni patite nel biennio 1997-98 spazzate via con l’alba di Suzuka 2000 che porterà la Ferrari e lo stesso Schumi a dettare legge in pista fino al 2004.









L’epilogo del libro è dedicato alla gara più importante che Schumacher sta affrontando dal 29 dicembre 2013. Silenziosa, solitaria, lontana dalle piste e che merita profondo rispetto e comprensione della privacy imposta dalla famiglia del sette volte iridato.

IL ROMANDO DEL FUJI. Sempre legato al tema della Formula 1 la casa editrice 66THAND2ND è uscita in libreria nel 2022 con un testo, scritto da Diego Alverà, dedicato all’incredibile stagione del 1976. Campionato che vide protagonisti Niki Lauda e James Hunt, Ferrari e McLaren, in un turbinio di emozioni e colpi di scena che portò l’austriaco con grandissima determinata al rientro in pista a distanza di 40 giorni dal terribile incidente del Nurburgring. Il romanzo ripercorre non solo quel campionato, ma anche le vita e la carriera dei due protagonisti di un'annata che ancora una volta è al centro dei ricordi di tanti appassionati.