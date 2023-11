Fasano, arrestato un 45enne per tentato omicidio e lesioni alla ex compagna

FASANO - Dramma a Fasano, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali nei confronti della sua ex compagna. La vicenda ha lasciato la comunità scossa e sconcertata di fronte alla violenza inaudita perpetrata dall'uomo.L'incidente risale al 20 ottobre quando la donna ha deciso di recarsi sul posto di lavoro dell'ex compagno, accompagnata dal figlio minorenne. Quello che doveva essere un incontro apparentemente pacifico è degenerato in un violento litigio. Il 45enne ha iniziato a picchiare brutalmente la sua ex compagna, usando calci e pugni, davanti agli occhi del figlio.La gravità della situazione è aumentata ulteriormente quando un altro uomo è intervenuto per proteggere la donna dalla furia dell'aggressore. La vittima, tuttavia, ha scelto di non denunciare l'ex compagno inizialmente e ha cercato di tornare a casa.Purtroppo, le lesioni subite, comprese lesioni interne, si sono rivelate molto gravi. La sua condizione di salute è peggiorata rapidamente, costringendola a ricorrere all'ospedale Perrino, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente per salvare la sua vita.Nella stessa serata, il 45enne ha rintracciato il nuovo compagno della donna e lo ha brutalmente aggredito. Questo ulteriore atto di violenza ha innescato l'intervento immediato delle autorità.I Carabinieri hanno avviato un'indagine approfondita sul caso, raccogliendo prove e testimonianze. Queste indagini hanno portato all'arresto dell'uomo, che ora affronta gravi accuse di violenza domestica e tentato omicidio.