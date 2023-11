La Puglia è una delle regioni italiane che registrano tra i più alti tassi di crescita di ricerche di prodotti e promozioni. Lo afferma l’Osservatorio Shopping di DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, secondo cui le ricerche di promozioni effettuate dai consumatori pugliesi nel 2023 sono cresciute del +17% rispetto all'anno precedente. Un risultato notevole, se si considera che a livello nazionale le ricerche di sconti e offerte sono cresciute del +13%, e che evidenzia come l’aumento generale del costo della vita continui ad impattare sul carrello della spesa degli italiani che sono costretti a rivedere le proprie abitudini di consumo per tutelare il potere d’acquisto. La Puglia è una delle regioni italiane che registrano tra i più alti tassi di crescita di ricerche di prodotti e promozioni. Lo afferma l’Osservatorio Shopping di DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, secondo cui le ricerche di promozioni effettuate dai consumatori pugliesi nel 2023 sono cresciute del +17% rispetto all'anno precedente. Un risultato notevole, se si considera che a livello nazionale le ricerche di sconti e offerte sono cresciute del +13%, e che evidenzia come l’aumento generale del costo della vita continui ad impattare sul carrello della spesa degli italiani che sono costretti a rivedere le proprie abitudini di consumo per tutelare il potere d’acquisto.





Analizzando nello specifico le differenti categorie, sul podio figurano i prodotti per la cura della casa e della persona, le cui ricerche sono aumentate del +44% rispetto al 2022, seguiti dai prodotti alimentari e le bevande, che continuano a rappresentare una delle categorie più richieste, con un aumento del +27% delle ricerche nel 2023 nella Regione e un incremento a livello nazionale del +29%.





Nel nostro paese, infatti, non solo acqua, birra e latte compongono anche quest’anno la top 3 dei prodotti in offerta più ricercati dagli italiani, ma si registra un boom per le ricerche di olio extravergine di oliva con +230%, zucchero (+221%), legumi (+98%) e caffè (+72%).

Si posizionano al terzo posto, invece, i prodotti per bambini, cresciuti nell’ultimo anno del +14%. Un indicatore che evidenzia una sempre maggiore necessità da parte dei consumatori di ricorrere a soluzioni più convenienti per il proprio portafoglio.





"Nel contesto economico attuale, dove i consumi registrano un forte impatto dovuto all’inflazione, la tutela del potere d’acquisto è una priorità per i consumatori. Sempre di più, infatti, si denota la tendenza nel rivedere le proprie abitudini di consumo e un ricorso sempre più forte a sconti e offerte. L’aumento delle ricerche di promozioni, iniziato nel 2020, è la testimonianza non solo di quanto queste rivestano un ruolo strategico nella lotta al caro-vita, ma anche di quanto la pianificazione degli acquisti sia sempre più importante. Si può infatti osservare il contrarsi di fenomeni del passato, come l’accumulo di prodotti in offerta, a favore di acquisti più mirati, preceduti da una oculata ricerca online. Fenomeno sicuramente influenzato anche da una maggiore attenzione del consumatore alla sostenibilità e alle politiche di contrasto agli sprechi alimentari, portate avanti da molte catene della grande distribuzione" ha commentato Marco Durante, Global VP Sales e Marketing Italia di ShopFully.