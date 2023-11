Fasano, 'Natale tra le Giostre' porta la magia delle feste allo Zoosafari

FASANO (BR) - Lucine colorate, addobbi, elfi, slitte e quella speciale atmosfera che solo la festa più amata dell’anno è in grado di creare: anche quest’anno "Natale tra le Giostre" è pronto ad allietare i vostri weekend natalizi. Il 2, 3, 8, 9 e 10 dicembre si accendono le luci sull’evento natalizio del parco fasanese. - Lucine colorate, addobbi, elfi, slitte e quella speciale atmosfera che solo la festa più amata dell’anno è in grado di creare: anche quest’anno "Natale tra le Giostre" è pronto ad allietare i vostri weekend natalizi. Il 2, 3, 8, 9 e 10 dicembre si accendono le luci sull’evento natalizio del parco fasanese.





Con l’arrivo di dicembre, Fasanolandia si appresta al consueto "cambio d’abito" natalizio, per assumere un aspetto incantato e riempirsi di sorprese, iniziative e spettacoli dedicati a tutta la famiglia. Alberi di Natale, mercatini, la Casa di Babbo Natale, la Fabbrica dei Giocattoli e ancora l’Ufficio Postale dove far timbrare e imbucare le vostre letterine di Natale. E poi l’incontro con i personaggi più amati e divertenti: dall’irriverente e dispettoso Grinch all’elegante e risoluta Elsa, regina di Arendelle, dal magico pupazzo di neve Olaf ai rumorosi e allegri Elfi.

Quest’anno grande novità: nei cieli dello Zoosafari arriva la slitta volante di Babbo Natale. Il magico vecchietto si esibirà per la gioia di grandi e bambini a un’altezza di 25 metri per lasciare tutti col naso all’insù.

Ovviamente non mancheranno i mercatini dove andare alla ricerca del regalo giusto fra creazioni artigianali e curiose novità come non mancheranno i profumi e i sapori tipici della tradizione: dalle immancabili pettole alle caldarroste, passando per infinite altre golosità.

Anche il palinsesto degli spettacoli si vestirà a festa con show natalizi per tutte le età e poi, ovviamente, giostre, mostre, musei e tanta animazione a tema.

Ma le sorprese non finiscono qui: per i bambini fino ai 10 anni che si presenteranno con la letterina da consegnare all'Ufficio Postale di Babbo Natale e per i bimbi con meno di 4 anni e sotto 1 metro di altezza, l'ingresso è gratuito!!! Mentre è prevista una riduzione per chi presenterà il coupon sconto da scaricare sul sito www.zoosafari.it

L’attesa è ufficialmente iniziata! Correte a scaricare il coupon sconto e il modello della letterina, Natale tra le Giostre vi aspetta il 2, 3, 8, 9, 10 dicembre, a partire dalle ore 11 e fino a sera!!!

Nelle stesse date, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 resta aperto anche lo ZooSafari, con la possibilità per i visitatori di poter accedere con lo stesso biglietto a Natale tra le Giostre (giostre non incluse).