Allerta meteo Puglia: forti venti e mareggiate in arrivo

BARI - Dal primo mattino di martedì 28 novembre 2023 e per le successive 24-30 ore, la regione Puglia si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. Previsti venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con rafforzamenti fino a burrasca forte sui rilievi. Inoltre, lungo le coste esposte, si prevedono forti mareggiate.La situazione meteorologica richiede particolare attenzione, in quanto la combinazione di venti intensi e onde elevate può comportare rischi significativi, specialmente nelle zone costiere. Si raccomanda alla popolazione di adottare le dovute precauzioni e di rimanere aggiornata sulle informazioni meteo fornite dalle autorità competenti.Dalle ore 00:00 del giorno 28/11/2023 e per le successive 24-30 ore, è stata emessa un'allerta gialla per il rischio vento sull'intero territorio della Puglia. Questo avviso indica una situazione in cui i venti possono raggiungere intensità tali da poter causare disagi e lievi danni, richiedendo una preparazione adeguata da parte della popolazione.