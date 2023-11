Noci, continua la Parata del Frutto Pendente: questa domenica il Cinema Rurale

NOCI - Una grande partecipazione, nonostante la minaccia di maltempo, ha caratterizzato qualche settimana fa l’iniziativa della “Parata del Frutto Pendente” organizzata dal collettivo Orto Fertile e divisa in 3 appuntamenti in varie location a Noci (BA). La rassegna di eventi mira a riflettere e a suggerire, attraverso la rilettura di un'antica pratica agro-economica ormai in disuso, un nuovo dialogo con il nostro paesaggio.Il primo appuntamento si è svolto, lo scorso sabato 11 novembre, presso l'Istituto Comprensivo Pascoli-Cappuccini a Noci, con la Pre-parata che prevedeva il Piccolo Laboratorio di Semina "Cosa farò da ghiande?" riservato alle classi quinte dell'Istituto, per imparare a riconoscere, raccogliere e seminare le ghiande di leccio presenti nelle vicinanze della scuola. Il laboratorio ha portato a piantare insieme ben 63 possibili futuri alberi di quercia ed innestato su altrettanti bimbi e bimbe l'importanza della conservazione della biodiversità. Il giorno successivo domenica 12 novembre il main event: la Mostra-Scambio semi e piccolo Mercato Agricolo dove erano presenti numerose realtà che hanno esposto banchetti di scambio semi e piante e un mercatino di prodotti agricoli e trasformati, inoltre alcune realtà del territorio hanno potuto raccontare i loro progetti entrando in connessione con tutti i presenti. Non sono mancati i laboratori e gli approfondimenti a tema come la panificazione con farina di ghianda, la cianotipia e le letture a tema per bambini.Qui un video riassunto: https://www.instagram.com/p/CzrMG5zIhQn/Per l'ultimo appuntamento, in programma per domenica 3 dicembre alle 18:00, ci si sposta in paese, esattamente al Cineclub Mu.Ra. in Via Kennedy, con il Cinema Rurale, con la proiezione del documentario: "La Restanza" di Alessandra Coppola (2021 - Italia - 92 min): la storia di una fantastica avventura di un gruppo di trentenni alla riscoperta delle potenzialità propria terra in Salento. Precede la proiezione un breve talk tra Orto Fertile e l’Associazione Petrolio per raccontare "Il parco della Bizzaria" progetto sviluppato con alcune classi del Liceo Scientifico Ribezzo di Francavilla Fontana (BR). Ingresso libero a offerta libera. Data la capienza a massimo 50 posti, si consiglia di presentarsi con qualche minuto di anticipo perché l’evento comincerà obbligatoriamente alle ore 18:00, per cui è richiesta la puntualità.Tutte le info sono disponibili al link: https://fb.me/e/1v781bHxc o via mail a ortofertile@gmail.com o sui canali social di Orto FertileL’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Noci.