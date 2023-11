Faustx2 e EDB JEBEDEE trionfano alla 4a Edizione della Coppa D'Autunno del CV Bari - Radicci Sailing Cup

BARI - La quarta edizione della Coppa D'Autunno Città di Bari - 1° Trofeo Challenge Radicci, organizzata dal Circolo della Vela Bari in collaborazione con altri circoli velici baresi, ha decretato Faustx2 di Paolo Scattarelli (CN Bari) vincitore nella categoria Altura e EDB JEBEDEE di Gaetano Soriano (CN Il Maestrale) nella categoria Minialtura.La competizione, che ha visto la partecipazione di 19 imbarcazioni, è stata un banco di prova importante sia per i circoli che per gli armatori, anticipando il prossimo Campionato Invernale d'Altura che prenderà il via il 28 gennaio.Faustx2 ha ottenuto il primo posto nella categoria Altura, seguito da Grace di Nicola Turi (CV Bari) al secondo posto e Hydra di Savino Valerio (CN Bari) al terzo. Per la Crociera Regata, Faustx2 ha confermato la sua leadership, seguito da Ganzuria V di Claudio Dabbicco (CN Bari) e Hydra.Nella Minialtura, EDB JEBEDEE ha conquistato il primo posto, seguito da Extravagance Federiciana di Giuseppe Pannarale (Cus Bari) al secondo e Follevolo Pegasus di Antonio Pastore (Cus Bari) al terzo.Durante la serata di premiazione, sono stati assegnati anche il Trofeo Carofiglio e il Trofeo Bottiglieri, rispettivamente vinti da Nicola Vescia (Unpopergioco) e Francesco Mastropierro (L'Emilio) in classe Altura, mentre in classe Minialtura.Il Trofeo Carofiglio, dedicato ai timonieri delle imbarcazioni vincitrici, è uno degli appuntamenti più attesi, premiando la maestria dei timonieri. Il Trofeo Bottiglieri, dedicato al socio e vicepresidente nautico Arnaldo Bottiglieri, è stato vinto da Ganzuria V di Claudio Dabbicco (CN Bari) nella classe Crociera Regata, Biba di Giacomo Scalera (Cus Bari) nella classe Gran Crociera, ed EDB JEBEDEE di Gaetano Soriano (CN Il Maestrale) nella Minialtura.