Taranto, all'Orfeo 'La Signora Omicidi' con Pambieri e Quattrini

TARANTO – “La Signora Omicidi” è il prossimo appuntamento della stagione 2023/2024 “Taranto, i più grandi passano da qui” del Teatro Orfeo. Mercoledì 29 novembre alle ore 21 sul palco lo spettacolo teatrale con Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini e con Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro e Marco Todisco, adattamento dal racconto di William Rose, regia di Guglielmo Ferro.Dal celebre racconto di William Rose ed ispirato all’omonimo film di Mackendrick, Mario Scaletta ha tratto l’adattamento teatrale della Signora Omicidi. È una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise Wilberforce finirà per smascherare. Nei panni della svampita e arzilla Signora Omicidi, la bravissima Paola Quattrini diretta da Guglielmo Ferro.Giuseppe Pambieri, attore e regista, ottiene successo e popolarità con il personaggio di Remo nello sceneggiato televisivo “Le Sorelle Materassi”. Nell’estate dell’81 ottiene un clamoroso successo con il ruolo di Petruccio nella “Bisbetica Domata” di Shakespeare. Nella stagione ’98-’99 è in scena con “Pallottole su Broadway” di Woody Allen e ha girato per RaiDue lo sceneggiato “Incantesimo”.Paola Quattrini al cinema è stata diretta da Vittorio Gassman in “Di padre in figlio” e con lo stesso Gassman recita in uno dei suoi ultimi film “La bomba”. Nel 1993 vince il Nastro d'Argento alla migliore attrice non protagonista per l'interpretazione in “Fratelli e sorelle” di Pupi Avati. Anche doppiatrice, ha dato la voce, tra le altre a Halle Berry e Milla Jovovich. Nel 2003 il presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi le conferisce l'onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana, per una vita dedicata al cinema, alla televisione e al teatro.Partner ufficiali: Regione Puglia, Comune di Taranto, Programma Sviluppo, Teleperformance Italia e Immobiliare De Bartolomeo. Per informazioni, abbonamenti e biglietti: 099 4533590 – 3290779521 Online su: 2Tickets e TicketOne.