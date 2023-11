'Post Fata Resurgo': mostra a Lecce celebra l'ulivo tra morte e rinascita

LECCE - Alle 18:00 di oggi, si terrà il taglio del nastro per l'evento "50 artisti in mostra a Lecce per la giornata dell'ulivo". La mostra, curata da Alessandro Filieri, è il risultato della collaborazione tra le associazioni Ipso Fecto, Krifo, Olivami, Caledda, Infioriltalia e Cima. Questo straordinario progetto artistico, intitolato "Post Fata Resurgo", vuole celebrare la vita degli ulivi, rappresentando la morte degli alberi e la loro risurrezione.La sacralità dell'ulivo sarà esplorata attraverso un percorso multidisciplinare, che include pittura, cultura, design, artigianato, musica e fotografia. La mostra, aperta tutti i giorni fino all'8 dicembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30, sarà disponibile anche in inglese e tedesco."Post Fata Resurgo" coinvolgerà 50 artisti, tra grafici, digital artisti, pittori, scultori e creativi di vario genere. La mostra si trasformerà successivamente in un "giardino degli artisti" grazie all'associazione Olivami. Ogni artista partecipante avrà il proprio ulivo dedicato, che sarà piantumato nella campagna di Borgagne. Questo campo diventerà una destinazione aperta ai turisti, che potranno visitarlo in qualsiasi momento dell'anno. Ciascun ulivo avrà una targhetta con il nome dell'artista, che riceverà un certificato di adozione.Gli artisti lanciano un messaggio: "Post Fata Resurgo", anticamente simbolo della fenice, rappresenta la morte e la rinascita, proprio come la Xylella che ha colpito gli ulivi dieci anni fa. Oggi, grazie al contributo di tutti, gli ulivi stanno risorgendo, incarnando il simbolo di speranza e rinascita." (Giulia Greco)