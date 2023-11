'Festival Viator', sabato 25 novembre a Molfetta riparte con Sagrademari partitura originale scritta da Terrae e Faraualla per il racconto di Stefano Benni

MOLFETTA (BA) - Sabato 25 novembre, ore 20.30 Ospedaletto dei Crociati a Molfetta, è in programma Sagrademari, strada nel mare per 5 donne e un marinaio che non c’è (Stefano Benni) di e con Terrae/Faraualla per il Festival Viator, Menti, cuori e corpi sulle vie Francigene del sud (informazioni festivalviator.it e 340 694 0282/333 423 4120 prevendita attiva nel circuito Vivaticket). - Sabato 25 novembre, ore 20.30 Ospedaletto dei Crociati a Molfetta, è in programma Sagrademari, strada nel mare per 5 donne e un marinaio che non c’è (Stefano Benni) di e con Terrae/Faraualla per il Festival Viator, Menti, cuori e corpi sulle vie Francigene del sud (informazioni festivalviator.it e 340 694 0282/333 423 4120 prevendita attiva nel circuito Vivaticket).





Il festival, con la direzione artistica di Giovannangelo De Gennaro e Michele Lobaccaro, da nove edizioni coniuga l’arte con l’affascinante mondo dei cammini e del pellegrinaggio e gli appuntamenti di questa edizione vedranno avvicendarsi artisti e artiste, studiosi e studiose di fama nazionale e internazionale. Sagrademari è una partitura originale scritta appositamente per il racconto di Stefano Benni, è una scia di mare, impalpabile parola in musica e musica in parola. Un crogiolo di lingue e dialetti, ibridato di sardo, ligure e castigliano, napoletano e siciliano, arabo, greco antico e moderno. Un suono unico, come unico è il canto del mare e delle sue genti dai palati salmastri. Una favola sonora, la nostra, dal mirabile testo di Benni, su cui è stata composta in maniera del tutto autentica una vera e propria partitura musicale per voce e quartetto vocale. È un suono che cammina sul pelo dell’acqua e si inabissa nel mare affogato dalla nostra spazzatura e dalla nostra arroganza di conquistatori: invasori e sempre, irrimediabilmente, perdenti. Concerto scenico, percorso musicale e immersione senza ossigeno negli abissi... Questo è il nostro modo di leggere un viaggio “mediterraneo” in tempi di sbarchi e dolori salati, di fondali spaccati dalle bombe e dalle reti, di croci senza nome. Confortati dalla passione delle Sirene, piumate vergini dal dolce canto, cominciamo a raccontare: Su mari è altu e contene muntane e nimbi e barrancos ca la terra nun tiene... Con Anna Garofalo (voce recitante), Loredana Savino (canto), Gabriella Schiavone (canto), Maristella Schiavone (canto), Teresa Vallarella (canto), Rocco Capri Chiumarulo, prologo, cura scenica. Il Festival Viator, Menti, cuori e corpi sulle vie Francigene del sud prosegue poi sabato 2 dicembre, Ospedaletto dei Crociati Molfetta, con Verso Itaca di Terrae e giovedì 7 dicembre, Museo diocesano Molfetta, con Unconventional Strings di Alkemia Quartet con special guest Massimo Colazzo. Dettagli del programma e informazioni su festivalviator.it e 3406940282/3334234120.