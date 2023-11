Foggia, medico 91enne si laurea per la quindicesima volta. Il messaggio ai giovani: 'Il futuro è vostro, siate consapevoli'

FOGGIA - Leonardo Altobelli, il medico 91enne che ha recentemente ottenuto la sua quindicesima laurea, ha rivolto un incoraggiante messaggio ai giovani studenti dell'istituto superiore 'Notarangelo' di Foggia durante un incontro.Il dottor Altobelli ha enfatizzato l'importanza di ispirare i giovani per il loro futuro, spingendoli a essere consapevoli delle scelte che fanno. Ha sottolineato l'importanza di occuparsi del più debole e di non lasciarlo indietro, incoraggiando gli studenti a dare uno spazio tecnico al web e ai social, ma a improntare la propria vita su valori più profondi.Quando gli è stata posta la domanda su quale laurea gli sia più cara, Altobelli ha risposto senza esitazione: "Filosofia, perché mi ha insegnato a ragionare, a dialogare con l'interlocutore, a seguire tutti i fatti che accadono". Ha consigliato ai giovani di interessarsi a tutto ciò che li circonda, iniziando dalla politica, poiché comprendere gli eventi e le soluzioni proposte dagli altri è essenziale per avere una visione chiara del mondo.