Foggia, scoperta frode al reddito di cittadinanza: 55 denunciati

FOGGIA - La Guardia di Finanza ha smascherato un caso di frode nel reddito di cittadinanza, coinvolgendo 55 persone in provincia di Foggia. Le indagini hanno rivelato false dichiarazioni sulla residenza, composizione del nucleo familiare e omissione di attività lavorative, talvolta svolte in nero. L'importo complessivo indebitamente percepito ammonta a 300.000 euro. Le persone coinvolte sono state denunciate per utilizzo di documenti falsi e segnalate all'Inps per il recupero delle somme già erogate.