Francavilla Fontana, domenica 26 novembre 2023 iniziativa in occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Riduzione, riuso, riciclo. Sono queste le tre R della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, la campagna che ogni anno coinvolge associazioni, imprese, pubbliche amministrazioni, scuole e cittadini. - Riduzione, riuso, riciclo. Sono queste le tre R della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, la campagna che ogni anno coinvolge associazioni, imprese, pubbliche amministrazioni, scuole e cittadini.





La seconda R, il riuso, sarà al centro dell’iniziativa a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Monteco SPA "Io me ne sbaratto… Consapevolmente" in programma domenica 26 novembre dalle 9.00 in via Roma.

"Domenica 26 novembre – commenta l’Assessora all’Ambiente Numa Ammaturo – chiunque potrà portare libri e giocattoli che non utilizza più. Un oggetto riutilizzato è un rifiuto che non finisce in discarica ed una risorsa sprecata in meno. Si tratta di un principio chiave dell’economia circolare ed una buona pratica di uso quotidiano".

Il meccanismo dell’iniziativa è molto semplice. Chiunque domenica 26 novembre dalle 9.00 potrà portare in via Roma giocattoli, giochi di società, fumetti e libri in buone condizioni.

Al punto di accoglienza sarà consegnata una scheda di partecipazione caricata con un ecopunto per ogni materiale conforme. Completata la registrazione e disposti gli oggetti negli appositi spazi espositivi, comincerà il vero e proprio baratto che coinvolgerà tutti i partecipanti.

L’acquisizione dei beni avverrà esclusivamente tramite l’utilizzo degli ecopunti ottenuti in fase di registrazione.

"Il riuso – conclude l’Assessora Ammaturo – è un aspetto importante che deve però essere accompagnato da altri comportamenti virtuosi, a cominciare da una corretta differenziazione dei rifiuti domestici. Sono gesti semplici come, ad esempio, eliminare l’uso dei sacchi neri non biodegradabili nel conferimento della frazione organica. La sostenibilità passa dalle nostre mani e dai nostri comportamenti".

Per i più piccoli alle 11.00 andrà in scena lo spettacolo di marionette "Il fosso della vergogna" di Mimmo Calò.