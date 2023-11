Francavilla Fontana, principali provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Mercoledì 29 novembre è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Nel corso della seduta sono stati approvati due importanti provvedimenti economici che consentiranno nuovi investimenti in materia di lavori pubblici, ambiente, servizi sociali e cultura. - Mercoledì 29 novembre è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Nel corso della seduta sono stati approvati due importanti provvedimenti economici che consentiranno nuovi investimenti in materia di lavori pubblici, ambiente, servizi sociali e cultura.





Con il primo, la ratifica di una variazione di bilancio di oltre due milioni di euro, sono state destinate risorse per il rifacimento delle strade (450 mila euro), la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (240 mila euro), nuovi interventi manutentivi nelle scuole (240 mila euro), la realizzazione di opere complementari all’intervento per la mitigazione del rischio idraulico nel quartiere Musicisti (500 mila euro), il potenziamento della pubblica illuminazione (200 mila euro), il decoro urbano (30 mila euro), l’attuazione di ulteriori interventi di bonifica nell’agro (circa 32 mila euro), la sostituzione e sistemazione delle giostrine della Villa Comunale (10 mila euro), il rifacimento della recinzione della Chiesa di Madonna delle Grazie (10 mila euro), un sostegno economico ai nuclei familiari più fragili in vista del Natale (10 mila euro), la creazione di un’area sportiva attrezzata in Villa Comunale (47 mila euro), il cartellone natalizio (80 mila euro), la prima edizione del Festival dei diritti (4 mila euro), l’avvio delle Politiche della Notte (3 mila euro) e la nuova edizione della lotteria natalizia (10 mila euro).

La seconda variazione di bilancio, di circa 500 mila euro, prevede in particolare l’investimento di 300 mila euro per il sostegno agli affitti delle persone con difficoltà economiche, 110 mila euro per il personale comunale e 40 mila per la riparazione del guasto al server del Comune.

"Con queste due variazioni – spiega l’Assessora al Bilancio Eleonora Marinelli - abbiamo fatto una ricognizione completa degli impegni di spesa effettuati nel corso dell’anno e, con l’applicazione dell’avanzo, abbiamo potuto pianificare nuovi investimenti per opere pubbliche, manutenzioni e iniziative che si terranno in Città. Allo stesso tempo abbiamo garantito le forme di sostegno economico agli affitti che il governo nazionale ha deciso di non rinnovare".

L’Assise cittadina ha discusso e approvato due mozioni dedicate a viabilità e diritti civili. La prima, presentata dalla Consigliera Alessandra Latartara, nasce con l’obiettivo di migliorare i flussi di traffico in corrispondenza della rotatoria di Largo Antonio Somma. Dopo un lungo confronto in Aula – ottenuto il parere tecnico del Comandante della Polizia Locale – il Consiglio Comunale ha approvato l’ipotesi di reintroduzione del doppio senso di marcia in via San Pietro Canali.

La seconda mozione, presentata dal Consigliere Francesco Carucci e approvata dal Consiglio Comunale all’unanimità, affronta il tema del diritto all’affettività e alla sessualità delle persone con disabilità. Il testo, che impegna l’Amministrazione Comunale ad attivare in collaborazione con l’Ambito Br3 uno sportello psicologico dedicato al tema e a programmare iniziative di sensibilizzazione, sarà sottoposto all’attenzione del Parlamento per sollecitare l’avvio di un percorso legislativo che tuteli questo diritto. Nel corso della discussione è intervenuta la Garante per i diritti delle persone con disabilità Gabriella Nenna.

"Ringrazio il vicepresidente del Consiglio Comunale Francesco Carucci per aver portato nella sede delle istituzioni cittadine una difficoltà affrontata in solitudine da tante persone con disabilità. Adotteremo – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – i provvedimenti connessi alla mozione e invieremo al Parlamento il testo che il Consiglio Comunale ha licenziato all’unanimità con l’auspicio che si avvii un percorso legislativo a livello nazionale".