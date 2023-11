Gaza sotto assedio: Netanyahu ammette difficoltà a ridurre le vittime civili

Si registrano scontri a Jenin e dieci morti in un attacco aereo a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Durante le operazioni, le forze israeliane hanno rinvenuto il cadavere di una donna precedentemente rapita da Hamas vicino all'ospedale Shifa. Damasco afferma di aver abbattuto missili israeliani sulla capitale siriana. Nel frattempo, il presidente turco Erdogan è in visita a Berlino, mentre la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si trova in Croazia.

L'assedio a Gaza prosegue con tensioni crescenti. Il premier israeliano Netanyahu ammette che Israele sta avendo difficoltà a ridurre le vittime civili a Gaza, accusando Hamas per la situazione. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Blinken, ha richiesto l'adozione di misure "urgenti" per porre fine alla violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania.