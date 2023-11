'Gioia a te, dolce amica mia'. La Macina APS canta il suo 'no' alla violenza sulle donne

BITONTO – Un viaggio nel mondo della musica al femminile, per testimoniare la necessità di salvaguardare la vita delle donne, troppo spesso vittime di violenza.L’associazione di promozione sociale La Macina canta il suo “no” alla violenza di genere.Mercoledì 29 novembre, alle ore 19, al Teatro “Traetta” di Bitonto andrà in scena il concerto “Gioia a te, dolce amica mia”.Lo spettacolo, diretto da Maria Rosaria Catalano e Sandro Petruzzelli, chiuderà il cartellone di iniziative ideato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bitonto per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Paolo Ricci e dell’assessora al ramo Marianna Legista, Carola Ricciotti, voce narrante della serata, guiderà il pubblico in un viaggio tra le più belle arie femminili del melodramma. Dalle opere di Puccini (Turandot, Tosca, Suor Angelica, Madama Butterfly) a quelle di Verdi (Il Trovatore e La Forza del Destino), passando per Mozart, Bizet, Catalani, Haendel e Massenet.Ad interpretarle, le soliste Stefania Capozzo, Giorgia Favia. Maria Rosaria Catalano, Carola Ricciotti, Laura De Palma e Anastasia Abryutina e il Coro Femminile del Bitonto Opera Festival.Le artiste, dirette dal maestro Giuseppe Maiorano, saranno accompagnate al pianoforte dal maestro Angelo Palmisano.Ingresso con invito. Per info e prenotazioni, è possibile contattare telefonicamente i numeri 3391175513 e 3288930349.