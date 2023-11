Presentazione del Volume 'Guida' ai dipinti murali di Mario e Guido Prayer (1924) nell'Aula Magna del Palazzo Ateneo di Bari: un'ode all'arte e alla storia

BARI - Nell'affascinante cornice dell'Aula Magna di Palazzo Ateneo a Bari, il prossimo 27 novembre 2023, dalle ore 16.45 alle ore 19, si terrà la presentazione del libro "Guida" ai dipinti murali di Mario e Guido Prayer del 1924. L'evento, curato dalla dott. Irene Malcangi e dal prof. Francesco De Martino, rappresenta un omaggio all'arte e alla storia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.Il volume, pubblicato da Schena Editore nel dicembre 2022, offre una dettagliata esplorazione dei dipinti murali realizzati dai fratelli torinesi Mario e Guido Prayer nell'Aula Magna del Palazzo Ateneo. La presentazione sarà introdotta dal Magnifico Rettore Stefano Bronzini e arricchita dalla Prefazione della prof. Mimma Pasculli Ferrara, curatrice del Progetto scientifico per il Centenario dell'Università degli Studi di Bari.Il libro, parte della Collana del Centro Ricerche di Storia religiosa in Puglia "BIBLIOTECA DELLA RICERCA. PUGLIA STORICA", offre un viaggio visivo attraverso ottime foto a colori dei fotografi Tartaglione, permettendo ai lettori di immergersi nella bellezza dei dipinti murali.La presentazione sarà l'occasione per esplorare la prima descrizione analitica dei singoli soggetti presenti nel Programma decorativo dell'Aula Magna, a cura della dott. Irene Malcangi. Il libro si propone anche come la prima interpretazione di questo programma, evidenziando le figure come parte di un corale e complesso discorso iconografico.Il volume, composto da settecento pagine, offre una guida dettagliata suddivisa in due parti: dalla schedatura dei personaggi all'analisi del programma iconografico, permettendo una comprensione approfondita del significato culturale intrinseco.L'evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui la prof. Mimma Pasculli Ferrara, Isabella Di Liddo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Alessandro Tosi dell'Università degli Studi di Pisa, e Cristina Galassi dell'Università degli Studi di Perugia.L'ingresso sarà libero, offrendo a tutti gli appassionati di arte e storia l'opportunità di partecipare a questa straordinaria celebrazione dell'eredità culturale dell'Università di Bari.