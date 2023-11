Grottaglie, ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicati agli interventi PNRR

GROTTAGLIE - Ultimo appuntamento del ciclo di incontri con la cittadinanza dedicati alla presentazione degli interventi finanziati con Fondi PNRR. Giovedì 30 novembre, alle 18:30, al Castello Episcopio l’amministrazione comunale, con tecnici e progettisti, presenteranno il progetto di completamento della centralissima Viale Matteotti.Ulteriori 400.000 mila euro che andranno a completare, da Piazza Principe di Piemonte all’intersezione con via Diaz, il più ampio progetto di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi di una delle vie dello shopping e del passeggio più importanti della città.Il primo stralcio del progetto, finanziato con fondi regionali nell’ambito del programma “StradaXStrada” dell’importo di circa 670 mila euro, si sta completando in questi giorni in concomitanza con l’altro importante intervento sulla rete idrica e fognaria.“Completiamo un grande intervento di manutenzione straordinaria – dichiara il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò – Un totale di oltre 1 milione di euro che restituisce, ad un importante via del commercio, la giusta fruibilità e sicurezza”.“Il progetto dà grande attenzione alla sicurezza e all’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a migliorare la vivibilità dell’area– spiega l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Blasi. – Una volta terminati gli interventi sui marciapiedi s’interverrà sulla sede stradale adeguando le quote altimetriche all’andamento dei nuovi marciapiedi”.