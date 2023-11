Dibattiti, teatro, mostre e convegni: a Taranto ecco 'Geometrie Urbane' dal 9 al 16 dicembre

- Tutto pronto per la seconda edizione di "Geometrie Urbane", la manifestazione che mette in relazione professionisti, mondo scolastico e la città tutta per offrire momenti di confronto, aggiornamento e intrattenimento. Previste tantissime novità. Riqualificazione urbana, Pug, vision del territorio, ma anche mostre e teatro: dal 9 al 16 dicembre Taranto ospiterà una serie di appuntamenti, tra convegni, seminari e momenti culturali.