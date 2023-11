Grotte di Castellana, sino alla fine del 2023 nuovi percorsi sensoriali per tutti: una esclusiva narrazione tra tempo geologico e tempo astronomico

CASTELLANA GROTTE - Le visite nel sito carsico delle Grotte di Castellana “non sono mai tutte uguali”: lo sostengono gli speleologi esperti ed appassionati che amano sottolineare quest’unicità, ricordando in quanti modi diversi è possibile vivere l’esperienza, scoprendo ogni volta dettagli diversi della ricca fauna ipogea, delle concrezioni calcaree variegate, di giochi di luce e suoni della natura che danno spettacolo.Per offrire ai visitatori una nuova entusiasmante proposta, l’elenco delle esperienze da vivere all’interno delle Grotte si arricchisce di due nuovi percorsi esclusivi, adatti sia ad adulti sia a bambini: “Geotour Experience” e “Cave&Star Experience”.Il “Geotour Experience” è un viaggio interattivo alla scoperta del fenomeno del “carsismo” e delle meraviglie del sottosuolo: il contatto (non solo visivo) con diverse tipologie di rocce e di concrezioni calcaree di diversa provenienza, stimoleranno l’apprendimento di fenomeni biologici, chimici e fisici così tanto lontani dal nostro quotidiano da sembrare quasi irreali. La visita esperienziale (durata 2h) si svolgerà con una prima tappa al Museo speleologico “Franco Anelli” per poi scendere in grotta dove verranno illustrate le bellezze del sito con l’ausilio di lucine che favoriranno un approccio emozionale e sensoriale al tour, all’interno dell’itinerario breve.Il secondo percorso (durata 2h30min), “Cave&Star Experience”, è dedicato agli appassionati dell’osservazione astronomica. Alle 17, dopo la chiusura del sito ipogeo, l’escursione inizierà lungo un tratto di grotta situato nella zona delle “grandi caverne”, stimolando la comprensione delle sensazioni dei primi esploratori, delle loro paure ed emozioni generate dall’ignoto: sarà svelato il concetto del “tempo” rimarcando il legame tra tempo geologico e tempo astronomico, tra esplorazione interiore e attività esperienziale nello spazio infinito. Dopo una prima parte di visita esperienziale in grotta, i partecipanti faranno tappa al Museo speleologico, dove inizierà un altro “viaggio”, questa volta verso le immensità del cosmo e le meraviglie del cielo stellato. Con la guida di esperti astrofili dell’Osservatorio Astronomico Sirio, i partecipanti si eserciteranno a riconoscere le stelle più luminose e ad orientarsi trovando i punti cardinali solo con l’osservazione ad occhio nudo. Successivamente il laboratorio prevede la visione diretta al telescopio degli oggetti celesti visibili nel corso della serata.Sono soltanto due le date disponibili per ognuno di questi nuovi appuntamenti: il 19 novembre e l’8 dicembre per il “Geotour Experience” (ore 17); il 26 novembre (ore 17) e il 9 dicembre (ore 18) per “Cave&Star Experience”. I due percorsi sono aperti ad un numero massimo di 35 partecipanti e prenotabili esclusivamente online (https://shop.grottedicastellana.it/). Per entrambe le visite il costo è di 15 euro per gli adulti e 12 euro per bambini di età compresa tra i 6 e 14 anni.Gli altri appuntamenti in programma per novembre e dicembre:19 novembre e 3 dicembre (ore 12.30) “Speleo Family”;2 dicembre (ore 19) “Speleo Night”;18 novembre (ore 21) “Hell in the Cave”.