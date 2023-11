Grumo Appula piange la scomparsa di Alberto Rubini, padre dell'acclamato regista

GRUMO APPULA - Nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di una lunga malattia, si è spento all'età di 89 anni Alberto Rubini, padre dell'artista poliedrico Sergio Rubini. Originario di Grumo Appula e ex dipendente delle Ferrovie Appulo Lucane, Alberto non solo ha dedicato anni al servizio ferroviario ma ha anche coltivato con passione l'amore per l'arte in tutte le sue forme.La sua eredità artistica è stata trasmessa con successo a suo figlio Sergio, rinomato regista, attore e sceneggiatore. Il sindaco di Grumo, Michele Minenna, ha espresso il suo cordoglio, ricordando Alberto come un uomo talentuoso e poliedrico che ha contribuito ad amare il teatro e la cultura nella comunità locale.La perdita di Alberto Rubini rappresenta un momento di tristezza per Grumo Appula, ma il suo impatto positivo sulla cultura e sull'arte continua a vivere attraverso l'eredità lasciata al figlio Sergio e nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua passione.