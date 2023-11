Azione ha 4 anni: bilanci e prospettive

ROMA. Il 21 novembre 2019 è nato il nostro partito e da allora abbiamo fatto tanta strada, ma sempre con la stessa costante: il lavoro in Parlamento e sul territorio, per realizzare quanto presentato ai cittadini in questi anni.Abbiamo fatto tante proposte sulle quali continuiamo a lavorare, in particolare su PNRR, energia, giustizia, sanità, giovani e salario minimo.Abbiamo visto l’ingresso di tante persone che hanno portato nel partito la loro esperienza. Siamo stati il partito più votato dai giovani e continuiamo ad esserlo.Abbiamo appena terminato una fase congressuale dove degli e delle Under30, come ad esempio Massimiliano Carpano per Savona, Davide Zingaretti per Latina, Eleonora Lavelli per Lecco, Tommaso Bernini per Pavia e Bruno Cacciavillani per Padova, sono stati eletti come Segretari provinciali.Azione non ha una giovanile, i giovani entrano direttamente nella classe dirigente politica del partito, hanno voce in capitolo, crescono accanto a chi ha più esperienza, non nella loro ombra.Abbiamo organizzato anche la prima scuola di formazione di Azione, che si terrà la prossima settimana a Brescia, che vedrà ragazzi e ragazze da tutta Italia confrontarsi con la classe dirigente e non solo, anche molti esperti di settore. È questo che Azione è diventata dopo 4 anni e tutto questo è stato possibile grazie a voi e al vostro sostegno.Ieri, inoltre, è nato il nuovo gruppo alla Camera, con Matteo Richetti capogruppo ed Elena Bonetti vice, per proseguire un lavoro diverso per chi alla politica chiede pragmatismo, soluzioni, ascolto non scontro ideologico.Continueremo così senza rincorrere le bandierine di destra o sinistra, ma proponendo soluzioni che servono al Paese.Oggi, nel giorno dell’anniversario della nascita del partito, si è tenuta una conferenza stampa a Montecitorio in cui abbiamo, ancora una volta, concretizzato i nostri valori e il senso che, secondo noi, deve essere alla base dell’agire politico.Infatti, Matteo Richetti, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini ed Elena Bonetti hanno presentato le controproposte di Azione alla Legge di Bilancio.I temi su cui abbiamo proposto delle modifiche sono anche i temi a noi più cari e su cui è necessario intervenire ora, perché il Paese e i cittadini non possono più aspettare. Abbiamo diverse proposte su sanità, istruzione, fisco, family act e industria, strutturate come sempre ci avete visto fare: nessuna promessa vana o irrealizzabile, progetti concreti con le relative coperture.Continuiamo così, portando avanti tutti insieme le nostre battaglie, costruiamo insieme il percorso verso le elezioni europee. La strada è lunga, ma insieme andiamo avanti!