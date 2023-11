BARI - La notte di Halloween a Bari è stata segnata da episodi di violenza inaudita, che hanno visto giovani teppisti lanciare pietre contro gli autobus del servizio di trasporto pubblico Amtab. Davide Bellomo, deputato della Lega e membro della Commissione Giustizia della Camera, ha reagito con ferma condanna di questi atti e ha richiesto l'individuazione e la punizione immediata dei responsabili.L'episodio ha scosso la comunità locale, mettendo in evidenza la necessità di affrontare il problema della violenza giovanile in città. Bellomo ha sottolineato che questi atti non possono essere considerati semplici "bravate" da parte di giovani che festeggiavano Halloween, ma rappresentano atti di vera e propria delinquenza. Il deputato ha insistito sulla necessità di prendere provvedimenti rigorosi per garantire che chiunque sia coinvolto in tali episodi venga punito adeguatamente.Inoltre, Bellomo ha espresso la sua solidarietà nei confronti degli autisti dei mezzi di trasporto pubblico locale, che mettono a rischio la propria incolumità per svolgere il loro lavoro a servizio della comunità. Ha anche espresso compassione per i cittadini che sono stati coinvolti casualmente in questi atti di violenza, sottolineando che tali azioni non hanno alcuna giustificazione.