BARI - La sera di Halloween a Bari è stata segnata da un atto di vandalismo che ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità. Nonostante i controlli e gli appelli preventivi, i bus del servizio di trasporto pubblico Amtab sono stati oggetto di un violento attacco da parte di ignoti. Questo atto di vandalismo ha visto il danneggiamento dei mezzi pubblici attraverso il lancio di uova e pietre, mettendo a rischio l'incolumità degli autisti e dei passeggeri.Il deputato Marco Lacarra ha reagito con sconcerto a questi eventi e ha espresso la sua più sincera solidarietà agli autisti del trasporto pubblico di Bari. Questi lavoratori, già esposti a numerosi rischi nel loro servizio quotidiano, ora vivono con la preoccupazione costante di diventare vittime di episodi di vandalismo come quelli verificatisi durante Halloween.L'episodio ha evidenziato la necessità di affrontare seriamente il problema del vandalismo sui mezzi pubblici e nelle aree urbane. Lacarra ha sottolineato che tali episodi non possono essere più tollerati e ha chiesto un impegno congiunto tra le istituzioni e le forze dell'ordine per sviluppare strategie di prevenzione e azioni atte a impedire che tali eventi, purtroppo sempre più frequenti, si ripetano.