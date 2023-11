MILANO - È finalmente arrivato il momento dell’annuncio del primo headliner dell’edizione 2024 degli I-Days Milano, il festival che la scorsa estate grazie ad un cast internazionale di superstar ha conquistato il cuore degli amanti della grande musica portando nel capoluogo lombardo oltre 320 mila spettatori.

I primi artisti ad essere annunciati oggi sono i Green Day, la band californiana simbolo del punk rock che il 16 GIUGNO 2024 incendierà il palco degli I-DAYS Milano all’IPPODROMO SNAI LA MAURA per un unico appuntamento live nel nostro paese del “THE SAVIORS EU/UK TOUR”, una data in cui celebreranno i loro due album di maggior successo, “Dookie” e “American Idiot”, e il nuovo album “Saviors”.

Il “THE SAVIORS EU/UK TOUR” è l’occasione per Billie Joe Armstrong, Trè Cool e Mike Dirnt, di celebrare nel 2024 due album epici che hanno segnato la loro storia con uno show che proporrà ai fan hit tratte da “Dookie” a 30 anni dalla sua pubblicazione (vincitore nel 1995 del Grammy Award come Best Alternative Album) e da “American Idiot” a vent’anni dalla pubblicazione (disco che nel 2004 ha debuttato al primo posto della classifica Billboard degli album più venduti e della UK Official Album Chart per poi aggiudicarsi nel 2005 il Grammy Award come Best Rock Album).

La scorsa settimana la rock band americano ha pubblicato il singolo inedito “The American Dream Is Killing Me” che anticipa il nuovo album “Saviors” in uscita il 19 gennaio 2024.

A scaldare il pubblico prima di loro saranno i NOTHING BUT THIEVES, sempre più leader della nuova scena inglese.

I NOTHING BUT THIEVES porteranno in tour il quarto album "Dead Club City" uscito il 30 giugno ed entrato al #1 della classifica album UK con brani come i singoli "Welcome to the DCC" e "Overcome" (che hanno raggiunto la Top 50 e la Top 70 dell’Airplay radiofonico italiano) e il terzo singolo estratto “Tomorrow is Closed”.