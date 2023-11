'Il futuro viene dal mare': evento Raffo illumina il lungomare di Taranto

TARANTO - Dal 1919 Raffo è la birra di Taranto, “la Città dei due mari” ed è proprio nella sua città di origine, che il brand ha scelto di raccontare in anteprima il suo futuro attraverso un emozionante e inedito water show, dal titolo “Il futuro viene dal mare”.«Un omaggio a Taranto per celebrare un passo storico per il brand: il lancio di Raffo su tutto il territorio nazionale a partire dal 2024, che porterà a tutti gli italiani lo spirito positivo e la determinazione di questa terra, accompagnato da una nuova immagine. Sappiamo quanto il mare sia un elemento centrale per questa città e per tutta la Puglia, per questo, abbiamo voluto raccontare il legame del brand con la sua terra d’origine e cosa abbiamo pensato per il futuro attraverso uno spettacolo inedito, proiettato direttamente sul mare» dichiara Viviana Manera, Direttrice Marketing Birra Peroni.Questa sera, infatti, Raffo ha acceso le luci del Lungomare di Taranto con un suggestivo water-show, regalando alla città uno spettacolo unico tra emozionanti giochi di luci, immagini, suoni e colori della Puglia.A dare il via allo spettacolo, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che commenta «Pochi prodotti hanno un legame identitario così forte con la loro città d’origine, per questo siamo orgogliosi del fatto che, da oggi, Birra Raffo possa raccontare la bellezza di Taranto a tutta l’Italia, in scia con quel che abbiamo fatto noi in questi ultimi anni».In questa location suggestiva è stata quindi presentata la nuova immagine di Raffo: un’identità totalmente rinnovata, moderna, dinamica e di impatto, che mantiene i suoi colori blu e rosso a richiamare il legame con Taranto. Le onde rappresentate sul collarino della bottiglia riportano all’immaginario marino e confermano l’indissolubile appartenenza alla propria terra d’origine, la Puglia.Sulla bottiglia, in continuità con l’attuale immagine di Raffo, viene riportato il simbolo del Taras - figura della mitologia greca, figlio di Poseidone e della ninfa Satyria, nonché leggendario fondatore della città di Taranto rivisitato in una chiave moderna, vivace e di carattere, proiettato verso il futuro.Ulteriore elemento che unisce Raffo alla propria terra nativa è la presenza nella ricetta dell’orzo di Puglia, a sottolineare ancora una volta la qualità di questa birra.Da oltre 100 anni Raffo rappresenta la tenacia e lo spirito positivo con cui i pugliesi affrontano la vita e ha voluto celebrarli con questa serata evento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di istituzioni locali, giornalisti e influencer.Inoltre, Raffo ha deciso di contribuire al restauro di reperti storici ritrovati nei due Mari di Taranto, con una donazione al Museo MarTA (Museo Archeologico Nazionale di Taranto) luogo in cui sono custoditi i tesori che raccontano le origini della città, a partire dalle antiche monete rappresentanti il Taras, simbolo di Raffo.Il Museo MarTA è stato inoltre la sede d’eccezione di un evento in notturna in cui si sono alternate performance artistiche che hanno rivisitato la tradizione pugliese in chiave moderna, tra cui un live inedito di Isobel Kara, giovane duo proveniente dall’edizione in corso di X Factor, che ha portato la sua particolare interpretazione della sonorità pugliese in una lettura contemporanea.Raffo è pronta a portare all’Italia intera tutto lo spirito positivo della sua terra, la Puglia.