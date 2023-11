Il Lecce Primavera perde 2-0 fuori casa con il Milan

Nel secondo tempo al 17’ Filippo Scotti raddoppia con una conclusione di destro, mentre il rumeno Jason Kodor dei salentini al 40’ non concretizza una buona occasione. I giallorossi pugliesi sono penultimi in classifica con 4 punti. Nell’ undicesima giornata di andata il Lecce Primavera giocherà sabato 25 novembre alle 14,30 con il Bologna a San Pietro in Lama, dopo la sosta del 18 e 19 novembre, per gli impegni delle Nazionali. Gli emiliani perdono 1-2 con il Sassuolo in casa e sono terzultimi con 5 punti.

- Il Lecce Primavera perde 2-0 con il Milan in trasferta nella decima giornata di andata. Nel primo tempo al 4’ Diego Sia dei rossoneri va vicino al gol e al 30’ il Milan Primavera passa in vantaggio con Diego Sia, tocco al volo su cross di Francesco Camarda. Al 40’ Kevin Zeroli dei lombardi sfiora la rete.