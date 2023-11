Il maltempo si abbatte sulla Puglia: grandinata a Bari e neve ad Alberobello

BARI - Questa mattina, intorno alle 9:20, la città di Bari è stata colpita da un'improvvisa e intensa grandinata, segnando un evento meteorologico insolito per la zona. Tuttavia, non è l'unico fenomeno atmosferico straordinario che ha interessato la Puglia nelle ultime ore. Nella notte scorsa, una sorprendente nevicata ha imbiancato Alberobello e altre città della Valle d'Itria, presentandosi come un evento piuttosto anticipato rispetto alle normali tendenze climatiche per questo periodo dell'anno.L'Agenzia Regionale Emergenza Meteo aveva già preannunciato l'arrivo di condizioni meteorologiche avverse in Puglia. Dalla sera del 25 novembre 2023, per le successive 16 ore, è stata dichiarata un'allerta meteo che comprendeva venti da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, provenienti dai quadranti settentrionali. Questo avviso ha avuto l'obiettivo di informare la popolazione e le autorità locali sull'evolversi delle condizioni atmosferiche, promuovendo al contempo precauzioni adeguate.Inoltre, durante lo stesso periodo, è stata dichiarata un'allerta gialla per il rischio vento sull'intero territorio pugliese. Queste misure di preallarme sono state adottate per garantire la sicurezza dei cittadini, fornendo informazioni tempestive e incoraggiando comportamenti prudenti di fronte a fenomeni atmosferici fuori dall'ordinario.