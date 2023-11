Ilva, D'Amato (Verdi europei): 'Udienza alla Corte Ue, abbiamo smontato le bugie di azienda e governo'

BRUXELLES - "Sono fiera di essere tarantina, orgogliosa di essere accanto ai Genitori tarantini in questa sacrosanta battaglia di giustizia e civiltà a tutela della popolazione e dei lavoratori. Stamattina a Lussemburgo, davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il governo, Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia non hanno sorpreso. Anzi, hanno ribadito le loro tesi inaccettabili sostenendo di essere in linea con piano ambientale, prescrizioni e tutte le azioni che in generale stanno garantendo la produzione di acciaio a Taranto (scudo penale compreso). La Commissione europea è scettica. Anzi, diciamola tutta, mette i paletti lungo il tappeto steso dal governo per facilitare il cammino tortuoso e controverso delle acciaierie di Taranto. 'I rischi per la salute devono essere debitamente presi in considerazione al momento di concedere o riesaminare l’autorizzazione', ha scritto la Commissione europea. Dopo la Corte costituzionale, la Corte d’Assise di Taranto, dopo il Tar di Lecce e il Consiglio di Stato, è adesso la Corte europea a occuparsi della vicenda (vorrei dire farsa o tragedia…) targata ex Ilva. I giudici europei sono chiamati a pronunciarsi sull’istanza del Tribunale di Milano, come detto, ovvero a stabilire se le norme italiane varate sulla fabbrica (i famosi decreti salva Ilva) siano o meno compatibili col diritto comunitario. Prossima tappa il 14 dicembre, quando si pronuncerà l’avvocatura generale. La sentenza arriverà nel 2024. Ringrazio i Genitori tarantini e lo staff legale per questa grande battaglia che stanno conducendo. Sono e resto accanto a loro, come stamattina in aula in Lussemburgo". Lo dice l'eurodeputata dei Verdi europei, Rosa D'Amato, in merito all'udienza che si è svolta oggi presso la Corte di giustizia europea sul caso dell'ex Ilva.