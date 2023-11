Impresa del Milan a San Siro: 2-1 contro il Psg

Ac Milan fb

MILANO - La grande impresa del diavolo a San Siro è stata una vittoria incredibile per il Milan. Dopo un momento difficile e la sconfitta contro l'Udinese, i rossoneri hanno battuto il Psg in rimonta con un punteggio di 2-1. Le reti di Leao e Giroud hanno cancellato il vantaggio iniziale di Skriniar.Il Diavolo ora si trova al terzo posto nel girone con 5 punti, a -1 dalla formazione di Luis Enrique e a -2 dal Borussia Dortmund, ma la vittoria li ha riportati in corsa per la qualificazione agli ottavi.La partita è stata emozionante fin dall'inizio, con un San Siro esaurito e Donnarumma accolto con fischi e banconote false. I rossoneri hanno tenuto bene il campo e hanno affrontato con successo il temuto Mbappé. Alla fine, hanno festeggiato una vittoria straordinaria sotto l'allenatore Pioli.