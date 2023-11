Incidente mortale a Bari: gli organi del giovane Matteo Cappelluti saranno donati

I genitori del giovane Matteo hanno preso la coraggiosa decisione di autorizzare la donazione degli organi del figlio. Un atto che trasforma la perdita in un dono di vita per altri, dimostrando una generosità che va oltre il proprio dolore. La vita di Matteo, così tragicamente interrotta, avrà una nuova linfa in coloro che attendono con speranza un trapianto.



Nell'ombra della tragedia, la famiglia cerca giustizia e chiarezza su quanto accaduto. Un'inchiesta è stata aperta per comprendere i dettagli dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, Matteo si trovava alla guida della sua Motard Fantic 125 quando, a causa dell'asfalto sconnesso per lavori stradali in corso, ha perso il controllo della moto, schiantandosi contro un palo. Il casco che indossava si è spaccato in due, aggiungendo un elemento di gravità all'incidente.

BARI - Nel cuore della tragedia che ha colpito la comunità, gli organi di Matteo Cappelluti, il 17enne deceduto ieri a seguito di un grave incidente avvenuto due giorni fa in corso Alcide De Gasperi, diventeranno la linfa vitale per chi, lottando per la sopravvivenza, ha bisogno di un trapianto. Un gesto di amore e generosità che parla di speranza nel mezzo del dolore.