Taranto, 'Orfeo Jazz': dicembre di grande musica per il teatro tarantino

TARANTO – Taranto si prepara ad accogliere tre grandi concerti: arriva l’Orfeo Jazz. Il palcoscenico del Teatro Orfeo ospiterà tre appuntamenti imperdibili a dicembre 2023. "Portiamo in scena un cartellone sempre più ricco e per tutti i gusti, come ho sempre sognato per la mia città - aveva dichiarato Adriano Di Giorgio del Teatro Orfeo durante la presentazione del cartellone – e gli appuntamenti non finiscono qui. Tante le novità, tra queste una rassegna interamente dedicata al jazz". – Taranto si prepara ad accogliere tre grandi concerti: arriva l’Orfeo Jazz. Il palcoscenico del Teatro Orfeo ospiterà tre appuntamenti imperdibili a dicembre 2023. "Portiamo in scena un cartellone sempre più ricco e per tutti i gusti, come ho sempre sognato per la mia città - aveva dichiarato Adriano Di Giorgio del Teatro Orfeo durante la presentazione del cartellone – e gli appuntamenti non finiscono qui. Tante le novità, tra queste una rassegna interamente dedicata al jazz".





Ed ecco svelati i nomi tanto attesi:

sarà un giorno dell’Immacolata speciale l’8 dicembre con la musica di Raffaele Casarano che incontra Nina Zilli con Mirko Signorile, Giorgio Vendola, Maurizio dei Lazzaretti e Alessandro Monteduro.

Lunedì 11 dicembre secondo appuntamento dell’Orfeo Jazz con Solis String Quartet & Sarah Jane Morris in "All you need is love".

Il Natale si avvicina e giovedì 14 dicembre il grande musicista Paolo Fresu porterà sul palco il suo "Jazzy Xmas" con Daniele Di Bonaventura e Leila Shirvani.

L’Orfeo Jazz vede il patrocinio del Comune di Taranto. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

"Taranto torna protagonista della scena jazz – ha affermato il Dott. Donato Fusillo, presidente dell’Orfeo Jazz – e siamo soddisfatti di portare nella nostra città grandi nomi di un genere musicale nato dall’energia dell’improvvisazione"





BIGLIETTI E ABBONAMENTI





Abbonamenti Orfeo Jazz:

90 + 5 € (platea e 1 galleria)

75 + 5 € (2 galleria e platea laterale)

50 + 5 € (3 galleria)





Biglietti concerti singoli:

35 + 5 € (platea e 1 galleria)

30 + 5 € (2 galleria e platea laterale)

20 + 5 € (3 galleria)





Prevendite aperte presso il botteghino del teatro in via Pitagora 80, online su www.teatrorfeo.it , 2Tickets, circuito Ticketone e presso Pausa Caffè in viale Trentino 5b-7.

Tel: 099453 3590 – 3290779521.