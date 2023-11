CASAMASSIMA - Ieri, sulla Statale 100 al chilometro 21, precisamente allo svincolo di Casamassima, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli e ha causato ferite a due persone.L'incidente ha richiesto l'intervento immediato delle autorità locali e dei servizi di soccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri di Casamassima, insieme al personale del servizio di emergenza 118 e al nucleo radiomobile di Gioia del Colle.Le circostanze esatte dell'incidente non sono state ancora rese pubbliche, ma è chiaro che quattro veicoli sono stati coinvolti in uno scontro che ha lasciato due persone ferite. I soccorritori hanno prontamente fornito assistenza medica alle vittime e sono state avviate le indagini per stabilire le cause dell'incidente.Le autorità competenti stanno lavorando per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e per garantire che situazioni simili possano essere evitate in futuro.