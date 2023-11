Il governatore fa visita al Rotary Bari Mediterraneo a Villa de Grecis: un successo di partecipazione e idee

Questi obiettivi riflettono la dedizione del Rotary nell'apportare un impatto positivo nella comunità e nel mondo. Simbolo di questo impegno è il logo e il motto rotariano 2023-2024 “Create hope in the world” che esprime l’impegno di diffondere quella speranza che è il primo motore di ogni service di beneficienza.



In chiusura, il Rotary "Bari Mediterraneo" ha ricevuto gli auguri di buona fortuna dal Governatore e da tutti i partecipanti. Questo incontro ha dimostrato il forte impegno del club nel servire la comunità e promuovere valori di solidarietà, amicizia e crescita.



La visita del governatore ha posto nuova linfa a nuove e tradizionali attività di servizio dei Rotary incoraggiando e infondendo fiducia e speranza per tutti i club della regione e per futuri risultati delle loro attività filantropiche.





- L’associazionismo finalizzato alla solidarietà è molto vivo nella regione e in particolare nel capoluogo pugliese, come dimostrano le numerose attività di club come i Rotary.L’8 novembre si è tenuto un incontro straordinario presso Villa de Grecis a Bari, che ha visto riuniti i membri del club del Rotary "Bari Mediterraneo" sotto la guida del Governatore, l'ingegner Vincenzo Sassanelli. Questo incontro ha attirato un numero impressionante di partecipanti, tra cui le massime autorità del club e l'Assistente del governatore, Paolo Piccinno.Durante la serata, sono stati affrontati numerosi temi di grande rilevanza per il club. Uno di essi riguardava l'espansione dell'effettivo, un segno del desiderio di accogliere nuovi membri e ampliare l'impatto positivo del Rotary nella comunità. Inoltre, è stata discussa la scelta della nuova sede del club, un passo importante nella pianificazione del futuro.L'inclusione di nuovi rotaractiani nel club è stata un altro tema di discussione, dimostrando l'impegno a coinvolgere giovani professionisti nella missione del Rotary.Il Governatore Sassanelli ha elogiato l'impegno del club, che è guidato dal presidente Paolo Lepore, consulente finanziario Widiba. Ha sottolineato il dinamismo e l'attenzione alla politica del club, specialmente nel coinvolgimento dei giovani, una componente fondamentale per il Rotary.L'incontro ha visto una partecipazione significativa non solo dei membri del Rotary, ma anche di rappresentanti di altri club metropolitani, dimostrando l'importanza di collaborare per affrontare le sfide comuni.Il Governatore Sassanelli ha tenuto una dissertazione in cui ha illustrato in maniera appassionata e allo stesso tempo concreta il significato della “filantropia strategica” che anima i club Rotary. Ha dunque riassunto quella che è la missione dei Rotary parlando del “pezzo di cuore in più” di ogni rotariano che mette al servizio della comunità sia locale che internazionale il suo impegno personale, economico ed intellettuale. Ha illustrato alcuni dei più importanti service, soffermandosi su alcuni sanitari ed educativi, in particolare la lotta contro la poliomelite e la costruzione di una scuola a Bombolulu in Africa, resa possibile dalla cooperazione internazionale di numerosi Club Rotary di diversi continenti. Ha così sottolineato l'importanza degli esseri rotariani e gli orizzonti che il Distretto 21-20, in un’ottica anche globale, si pone per quest'anno.