Elezioni, Bellomo (Lega): 'Mai accusato Decaro ma concordo con parole Laforgia su primarie'

BARI - “Non ho accusato il sindaco Decaro di essere stato eletto con i voti della criminalità. Anzi, se si legge la mia nota, è un’ipotesi che ho escluso espressamente. Ho invece affermato che le dichiarazioni di Michele Laforgia sul rischio di inquinamento del voto alle primarie vadano doverosamente approfondite. Ritengo che le primarie, e su questo concordo con l’avvocato Laforgia, non possono essere lo strumento più democratico per scegliere un candidato, fino a quando non saranno seriamente regolamentate. Ad oggi sono troppi i condizionamenti che vanno nella direzione opposta a quella del reale consenso”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.