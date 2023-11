Inter, la squadra di Inzaghi si prepara a sfidare il Benfica

Vigilia di UEFA Champions League per l'Inter che domani affronterà in trasferta il Benfica, nella quinta giornata del Gruppo D. Le parole di Mister Simone Inzaghi in conferenza stampa dallo stadio Da Luz:

Che partita sarà quella contro il Benfica?

"Siamo in Portogallo per giocare una gara importante con la grandissima soddisfazione di essere agli ottavi con due giornate d'anticipo. Dobbiamo però ancora lottare per conquistare il primo posto nel girone".

Quali sono le sue sensazioni dopo la gara di Torino? Audero potrebbe giocare?

"Audero giocherà perché se lo merita e lavora benissimo. Domenica abbiamo fatto una gara matura perché durante il match abbiamo avuto delle difficoltà, ma siamo rimasti concentrati riuscendo a pareggiare. Nella ripresa non siamo riusciti a creare occasioni, ma con la Juventus non è semplice. La mia Inter è stata matura e mi è piaciuta".

Avete delle priorità tra campionato e Champions?

"Noi siamo l'Inter e abbiamo l'obiettivo di vincere tutte le partite. Ci qualifichiamo agli ottavi da tre anni e quest'anno abbiamo già raggiunto degli obiettivi, ma sappiamo che abbiamo grandi responsabilità perché la nostra tifoseria se lo merita. Punteremo a vincere trofei importanti per renderli orgogliosi".

Si immagina come giocherà il Benfica?

"Ci incontriamo per la quarta volta in sei mesi, in casa loro è ancora più difficile perché lo stadio spingerà molto. Sappiamo come giocano e che hanno giocatori di qualità, hanno tante alternative e quindi vedremo. Stimo molto il loro allenatore".

Quanto è importante per l'Inter arrivare prima nel girone?

"Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare domani, perché loro vorranno vincere per puntare all'Europa League, sapendo che la Real Sociedad come l'Inter sta facendo cose importanti. Ce la giocheremo con gli spagnoli nello scontro diretto".

Cosa è mancato al Benfica in questo girone?

"Le stagioni non sono tutte uguali. Lo scorso anno loro hanno fatto un percorso straordinario, quest'anno hanno avuto difficoltà in tutte le gare".

Come arriva Sanchez a questa gara?

"Domani credo che possa giocare dall'inizio. Aveva dei problemi al ritorno dalle nazionali, ieri ha lavorato parzialmente e oggi era in gruppo. Si sta allenando molto bene e siamo davvero contenti del suo lavoro, si sta comportando benissimo e ha segnato un gol importante contro il Salisburgo".

Cosa si aspetta per domani dai giovani del Benfica?

"Florentino lo conosco bene e mi era piaciuto molto lo scorso anno. Quest'anno invece ha giocato meno perché Neves ha dimostrato di essere un grande giocatore. Noi sappiamo che troveremo un avversario ostico che ha appena vinto un derby".

