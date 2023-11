Kyma Ambiente a rischio: UIL Trasporti Taranto lancia l'allarme sui ritardi degli stipendi

TARANTO - Il segretario generale di UIL Trasporti Taranto, Carmelo Sasso, ha sollevato l'allarme riguardo alla situazione critica in cui versa Kyma Ambiente, l'azienda pubblica di igiene urbana della città di Taranto. Sasso ha espresso preoccupazione per il ritardo negli stipendi dei lavoratori, mettendo in luce una serie di problematiche che vanno oltre le dinamiche politiche.Nel comunicato, Sasso ha evidenziato la necessità di affrontare le questioni che impattano direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini. La stasi politica, le controversie e la mancanza di decisioni concrete stanno causando ritardi nei servizi pubblici, nell'igiene urbana e nel decoro della città.Il segretario generale UIL Trasporti Taranto ha auspicato un cambio di rotta e una maggiore stabilità amministrativa. Ha esortato il Sindaco, Rinaldo Melucci, a affrontare con determinazione le criticità presenti, garantendo una gestione coerente delle partecipate. Sasso ha sottolineato il successo di Kyma Mobilità come esempio di relazioni industriali stabili.Sasso ha criticato la politica locale per la mancanza di attenzione verso questioni cruciali come Kyma Ambiente. Ha sottolineato il ritardo nella definizione del Contratto di Servizi e del Piano Industriale, fondamentali per il risanamento dell'azienda.Il segretario ha concluso sottolineando l'importanza di una maggiore stabilità politica per affrontare le questioni prioritarie dell'amministrazione locale. Ha espresso speranza che i cambiamenti nelle cariche amministrative portino saggezza ed esperienza, contribuendo a risolvere le sfide attuali.