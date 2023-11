'1943 - Guerra e Liberazione': un viaggio nella storia pugliese

BARI - Nel contesto tumultuoso dell'anno 1943, in cui Guerra e Liberazione si contendevano la scena nazionale, la Puglia rivestiva un ruolo cruciale. Da Mussolini esautorato e arrestato allo sbarco degli Alleati in Sicilia, dal "corto" Armistizio al bombardamento del Porto di Bari, questa fase storica fu un'epoca di rabbia e speranza, che avrebbe plasmato la nuova Italia democratica.Lunedì 27 novembre alle ore 18:00, presso la Libreria Laterza a Bari, Pasquale Martino e Pasquale Trizio, autori di "1943 - Guerra e Liberazione" pubblicato dalle Edizioni Radici Future, offriranno uno sguardo approfondito su questo periodo cruciale della storia pugliese. L'evento sarà moderato da Antonio V. Gelormini.L'incontro promette di gettare luce sugli avvenimenti che hanno segnato il 1943, fornendo un quadro dettagliato delle dinamiche che si sono svolte sul suolo pugliese durante quei giorni cruciali. Un'opportunità imperdibile per comprendere la complessità storica che ha contribuito a plasmare l'Italia del dopoguerra.