La Repubblica Ceca e la Slovenia volano agli Europei

Uefa Euro 2024 fb





La Finlandia si impone 2-1 sul San Marino a Serravalle e con il Kazakistan è terza con 15 punti, Nel gruppo C, l’ Inghilterra pareggia 1-1 con la Macedonia del Nord a Skopje ed è prima con 20 punti. L’ Ucraina dopo il pareggio 0-0 con l’ Italia a Leverkusen, è terza con 14 punti per il peggior rendimento negli scontri diretti rispetto agli azzurri e giocherà i play off, a Marzo 2024, per le qualificazioni agli Europei.

La Repubblica Ceca vince 3-0 con la Moldavia a Olomouc nel gruppo E, è prima con 15 punti insieme all’ Albania e si qualifica agli Europei del 2024. L’ Albania pareggia 0-0 con le Isole Far Oer a Tirana. La Slovenia prevale 2-1 sul Kazakistan a Lubiana nel gruppo H, è prima con 22 punti con la Danimarca e vola agli Europei. La Danimarca perde 2-0 con l’ Irlanda del Nord a Belfast.