L’A.S.D. L’Adelfia di Alessano al 'Memorial Micciano' di Terni

La Polisportiva sociale Baraonda organizzatrice della manifestazione, ringrazia il Comune di Terni, il CONI Umbria, la Fitet, la Asd Campomaggiore, la cooperativa sociale Actl, l’Olympia Thyrus, per la disponibilità estrema mostrata nei confronti di chi vive situazioni legate al disagio psico sociale.persona, l’uomo, l’amico di tutti. Ancora una volta le sinergie messe in campo hanno ottenuto un risultato impossibile sul versante dell’ inclusione sociale. (Daniele Piscopello)

ALESSANO - Le associazioni A.S.D. L’Adelfia di Alessano, Baraonda di Terni, Solidalea di Ancona e A.S.D. Fuorigioco di Perugia, associazioni affiliate all’ANPIS (Associazione Nazionale per l’inclusione Sociale) presenti a Terni al MEMORIAL Carlo Micciano per ricordare la persona, l’uomo, l’amico di tutti.Due giorni intensi, il memorial Carlo Micciani svoltosi a Terni il 30 e 31 ottobre scorsi, ha visto la partecipazione di tanti che hanno conosciuto Carlo nei 12 anni di partecipazione alle attività dell’Anpis. persona, l’uomo, l’amico di tutti. Carlo, amante degli sport, in particolare del calcio, tennis tavolo e biliardino, è stato ricordato insieme alla famiglia con gli amici della Puglia A.S.D. “L’Adelfia” venuti da Alessano (Lecce), quelli delle Marche da Falconara e Ancona e dell’Anpis Umbria di Perugia.persona, l’uomo, l’amico di tutti.