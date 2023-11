4 novembre, La Russa si inginocchia all'Oltremare di Bari

Nella mattinata di sabato 4 novembre 2023, a distanza di un anno dalla suo omaggio al Sacrario della Grande Guerra di Redipuglia, Ignazio La Russa si è inginocchiato nuovamente in segno di rispetto, questa volta, dinanzi all'alta stele ubicata al centro dell'Oltremare di Bari dove riposano i 75.000 militari italiani deceduti nelle 2 guerre mondiali. Il gesto compiuto dal Presidente del Senato, accompagnato dalle note del silenzio, è stato il momento toccante della cerimonia che ha visto la presenza della seconda carica dello Stato in rappresentanza del Presidente della Repubblica per celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.