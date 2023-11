Lavori Acrobatici Srl: importante intervento di sicurezza a Bari e riconoscimenti di prestigio

BARI - Stamani, in Corso Italia a Bari, si è svolto un significativo intervento di messa in sicurezza in una palazzina, guidato dalla competente Lavori Acrobatici Srl, una realtà ben nota nel panorama barese e diretta dal brillante general manager Tommaso Galtieri. Questo intervento rivela ancora una volta l'abilità e l'efficacia di questa azienda nelle operazioni ad alto contenuto tecnico.Lavori Acrobatici Srl ha ottenuto un riconoscimento di prestigio quest'anno, conferito dalla EDILCASSA PUGLIA, che ha evidenziato il comportamento virtuoso dell'azienda nelle categorie SPRINT e TOP PLAYER IMPRESA. La partecipazione attiva di Lavori Acrobatici Srl all'ultimo #SAIEBari 2023 ha ulteriormente consolidato la sua posizione di rilievo nel settore.Il general manager Tommaso Galtieri ha condiviso la sua esperienza, raccontando come la passione possa trasformarsi in un lavoro di altissimo contenuto tecnico, capace di raggiungere obiettivi apparentemente impossibili. L'impegno e la dedizione di Lavori Acrobatici Srl nel garantire la sicurezza delle strutture sono stati evidenziati nell'importante intervento di oggi, confermando la loro reputazione nella gestione di lavori complessi.L'azienda si distingue non solo per le competenze tecniche, ma anche per l'etica e la professionalità dimostrate, consolidando così la fiducia dei clienti e ottenendo riconoscimenti che testimoniano la qualità del loro operato.