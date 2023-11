L’Università di Bari ospita ItWikiCon 2023: una sinergia tra UniBa e Wikimedia

BARI - Ha avuto inizio a Bari, nella cornice dell’auditorium "A. Quacquarelli" di Santa Teresa dei Maschi (Strada Torretta-Città Vecchia), venerdì 17 novembre 2023, il convegno ItWikiCon 2023, conferenza annuale dei volontari Wikimedia in lingua italiana, ospitato dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Dirium) dell’Università degli Studi “Aldo Moro”.Nella cerimonia di apertura, dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti la professoressa Maristella Gatto, referente dei progetti in collaborazione fra Wikimedia e Università di Bari, e il professor Giuliano Volpe, che ha relazionato sul tema "Per la liberalizzazione dell'uso delle foto dei beni culturali".Al mattino, prima dell’avvio dei lavori, i volontari di Wikimedia hanno fatto visita agli spazi del Palazzo Ateneo e dell’ex Museo Provinciale, accompagnati dal professor Andrea Leonardi e supportati dall’utilizzo di innovative tecnologie digitali sviluppate nell'ambito del progetto CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society). A seguire, sotto la guida del professor Gianluca Mastrocinque, la comunità di Wikipedia ha visitato il Museo Archeologico di Santa Scolastica, in un dialogo intenso sul rapporto tra museo e contesto di Santa Scolastica e sulle strategie della attuale esposizione come esito della storia ultracentenaria del Museo.ItWikiCon farà tappa a Bari fino a domenica 19 novembre, rinsaldando ed estendendo i rapporti di collaborazione già esistenti fra Università, Dipartimento Dirium e Wikimedia Italia.È accessibile online il programma di ItWikiCon, strutturato “dal basso” e sulla raccolta di proposte relative a interventi legati a reali bisogni, per offrire alla comunità digitale un momento di incontro e approfondimento, utile alla nascita e allo sviluppo di progetti condivisi.