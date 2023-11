LECCE - L’Associazione Donne del Sud, Federazione di volontariato per la valorizzazione e la tutela della donna, ha presentato ufficialmente, nella serata di domenica 29 ottobre, presso l’Istituto Marcelline di Lecce, i suoi progetti ambiziosi e dall’alto valore sociale, premiando nella stessa occasione i nomi che da tempo sostengono le attività della stessa associazione. - L’Associazione Donne del Sud, Federazione di volontariato per la valorizzazione e la tutela della donna, ha presentato ufficialmente, nella serata di domenica 29 ottobre, presso l’Istituto Marcelline di Lecce, i suoi progetti ambiziosi e dall’alto valore sociale, premiando nella stessa occasione i nomi che da tempo sostengono le attività della stessa associazione.





Importante la creazione di un nuovo laboratorio sartoriale avviato proprio presso l’istituto leccese. Un’iniziativa già sviluppata in passato in altri punti del capoluogo leccese con un successo tale da essere esportata nel Nord Italia e in Calabria, dove ha ottenuto un forte sostegno dalla Fondazione Fidapa. Nello stesso laboratorio verranno messe in atto altre idee come i corsi di cucito rivolti sia ad adulti che a bambini, permettendo anche ai piccoli, da 9 anni in poi, di avvicinarsi al mondo della moda e della sartoria.

A questo si aggiunge anche il corso di uncinetto, ricamo e lavorazione a maglia, i corsi di pittura su stoffa, sia di base che avanzati, quelli dedicati a chi che vorrà apprendere le tecniche di confezionamento dell’Alta Sartoria e le regole per diventare una consulente di moda, oltre ai percorsi di Pantalonaia e Camiciaia Certificata basati sul metodo rivoluzionario "green" Suerto. Altro progetto importante è "Pantaloni e dintorni", il brand solidale a sostegno della dignità lavorativa, insieme agli shopping fashion party organizzati presso privati e attività convenzionate con la presenza di consulenti di moda. Infine continuerà a operare anche la Sartoria Editable, che racchiude una sartoria su misura, lo showroom, lo studio di modellistica e prototipia curati dalla stessa associazione.

L’evento è stato arricchito dalle sfilate dei lavori realizzati dalla Sartoria Editable, compresi quelli per i cagnolini saliti anche loro in passerella, delle borse e delle pitture su stoffa create da uomini, degli indumenti nati dalla creatività dei piccoli partecipanti al campus estivo "Il mondo della moda", ai quali è stato consegnato un attestato di partecipazione. A sfilare anche le allieve del Campus della Moda che hanno indossato i capi creati dalle loro manine, a cui sono stati consegnati attestati di partecipazione. Consegnati attestati anche alle allieve dell’Istituto Comprensivo di Maglie che hanno preso parte ad un vero e proprio laboratorio tessile. Momento prezioso quello delle esibizioni dell’ Asd Rober Dance Scuola di Ballo e Fitness, guidata dalla maestra Roberta Panico, in cui le allieve hanno ballato indossando abiti realizzati da Donne del Sud.

Il "Premio all’Impegno" è stato assegnato a Paola Povero, Consigliera Provinciale delegata alle Pari Opportunità, Associazionismo, Welfare, Sanità e Cultura, Anna Rita Cardigliano e Rita Romano, rispettivamente dirigente scolastica e operatrice ausiliaria dell’Istituto Comprensivo di Maglie, e Wojtek Panckiewich, figura culturale di spessore. Nei prossimi giorni lo stesso riconoscimento verrà consegnato, nelle loro sedi, ai referenti dell’Ufficio Ambito Territoriale Sociale Lecce – Settore Welfare e dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce.

Grande soddisfazione esprime Tiziana Lezzi, referente di Donne del Sud, che afferma: "Essere accolte da una realtà come quella dell’Istituto Marcelline è davvero motivo di orgoglio, soprattutto perché cresciamo nella realizzazione di progetti importanti, con risultati che non avremmo mai potuto immaginare e che dimostrano come la sartoria possa avere un ruolo rilevante non solo dal punto di vista economico e lavorativo, ma anche sociale".

"Sono molto contenta – afferma Suor Monica Ceroni, Madre Superiora e direttrice dell’istituto leccese - di aver sposato il progetto dell’Associazione Donne del Sud perché è molto in linea con quella che è la vision dell’Istituto Marcelline, ossia quella di educare e formare le donne, dando loro una possibilità di crescita. Mi è parso davvero bello fornire a soggetti femminili di ogni età uno spazio dove poter coltivare i propri talenti, quindi sono davvero soddisfatta per aver appoggiato un progetto fortemente educativo, guidato da una persona carismatica come Tiziana Lezzi".