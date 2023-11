Lecce, minacce di morte a giudice e sostituto procuratore

LECCE - Francesca Mariano, giudice del tribunale di Lecce, e Carmen Ruggiero, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Lecce, si trovano nuovamente sotto la minaccia di morte. Entrambe già sotto scorta per precedenti intimidazioni, hanno ricevuto una lettera contenente minacce firmate con il sangue, con chiari riferimenti alle loro figure e alle operazioni antimafia da loro condotte.Le due professioniste, impegnate in operazioni cruciali contro la criminalità organizzata, sono state coinvolte nell'indagine che ha portato allo smantellamento del presunto clan Lamendola Cantanna. L'episodio delle nuove minacce ha portato all'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Potenza.Il comitato per l'ordine e la sicurezza, appositamente riunito in Prefettura, ha esaminato l'incidente, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di protezione per entrambe le figure.