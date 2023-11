Lecce, parcheggi rosa: chiarimenti sull’utilizzo e permesso rosa

LECCE - In relazione alle richieste di informazione pervenute al comando della Polizia Locale in questi giorni, lo stesso chiarisce che per l’utilizzo in città degli stalli per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, realizzati con segnaletica conforme alle previsioni del D.M. 7 aprile 2022, non è previsto al momento l’utilizzo obbligatori di appositi permessi di sosta. - In relazione alle richieste di informazione pervenute al comando della Polizia Locale in questi giorni, lo stesso chiarisce che per l’utilizzo in città degli stalli per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, realizzati con segnaletica conforme alle previsioni del D.M. 7 aprile 2022, non è previsto al momento l’utilizzo obbligatori di appositi permessi di sosta.





Il cosiddetto "permesso rosa" non è infatti rilasciabile dal singolo Comune sulla base di una propria autonoma regolamentazione, che sarebbe illegittima, ma deve avvenire sulla base di precise disposizioni nazionali che consentano allo stesso di essere utilizzabile su tutto il territorio italiano ed europeo. Le caratteristiche del permesso dovranno essere individuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposita modifica del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada.

«In attesa della definizione a livello nazionale, come avviene per il pass CUDE, delle caratteristiche del permesso rosa e dunque della possibilità anche per il nostro Comune di rilasciarlo, suggerisco agli automobilisti di usare cortesia e rispetto in presenza di questo tipo di posti auto su strada – dichiara il comandante della Polizia Locale di Lecce Donato Zacheo – il legislatore ha individuato una priorità da accordare alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli per semplificare a chi ne ha davvero bisogno la ricerca di un parcheggio vicino agli ingressi dei principali servizi pubblici».