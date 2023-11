Lecce, sabato 25 novembre una giornata di festa per i 30 anni della Libreria Liberrima

LECCE - Sabato 25 novembre dalle 10 a mezzanotte la Libreria Liberrima in Corte dei Cicala a Lecce festeggia i suoi primi 30 anni con una lunga giornata di appuntamenti per tutte le età. - Sabato 25 novembre dalle 10 a mezzanotte la Libreria Liberrima in Corte dei Cicala a Lecce festeggia i suoi primi 30 anni con una lunga giornata di appuntamenti per tutte le età.





Si parte dalle 10 alle 11:30 con il gruppo di lettura LeBook-Tok che si incontrerà per parlare del romanzo Limonov di Emmanuel Carrère (Adelphi). A seguire il Jukebox letterario con studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado Ammirato - Falcone e Ascanio Grandi che proporranno letture da Italo Calvino, Erin Doom, Tolkien, J. D. Salinger e altri. Dalle 12:30 da Gusto Liberrima - All’Ombra del Barocco si potrà fare un aperitivo o pranzare con un menù speciale. Dalle 16:30 la festa proseguirà per i più piccoli con Mago Ninì, un prestigiatore professionista che, grazie alla sua lunga esperienza nell'intrattenimento, riesce a rendere unico ogni evento. Dalle 18 alle 19 un momento di riflessione su questi trent'anni di Liberrima con un momento informale di condivisione con tante amiche e amici e numerosi ospiti che si concluderà con il taglio della torta e altre sorprese. Dalle 19 al via la musica con l'esibizione di Andrea Cataldo e il meglio dell'antica tradizione degli stornelli leccesi e del folk cittadino. Alle 20, poi, Nandu Popu, autore e cantante dei Sud Sound System, si esibirà in uno show acustico accompagnato da Papa Leu. A seguire e fino a mezzanotte le selezioni dub & world beat di Dj Dubin, dj e producer del duo salentino Insintesi e organizzatore del Tropical Party Salento, da venticinque anni un promotore della musica a basse frequenze. In serata nelle sale di Gusto Liberrima - All’Ombra del Barocco si potrà cenare o degustare una ricca e ampia scelta di vini, cocktail e distillati da accompagnare all'aperitivo. Per tutta la giornata Liberrima regalerà ai tesserati lo sconto del 15% su libri (escluse le novità pubblicate negli ultimi sei mesi e i libri del settore professionale e concorsi), cancelleria, giochi e prodotti enogastronomici e del 20% sui cataloghi Adriano Salani Editore, Editoriale Scienza, Edicart, Bollati Boringhieri editore.

Nata come libreria indipendente nel 1993, in un palazzo barocco che si affaccia su una corte settecentesca nel cuore del centro storico di Lecce a pochi passi da Piazza Duomo, in questi 30 anni Liberrima si è trasformata in un'attività diffusa. La libreria, da quasi dieci anni nel network Ubik, propone una ricca offerta di narrativa, saggistica, letteratura per bambini e ragazzi, un'ampia selezione tecnico/professionale e di volumi in lingua straniera, una sezione dedicata alla cultura del territorio e ai viaggi. Sempre in Corte dei Cicala, poi Gusto Liberrima - All’Ombra del Barocco è ristorante, bar ed enoteca, un luogo elegante ed al tempo stesso informale. Dalla colazione alla cena è aperto al pubblico con un menù vario in abbinamento ad una ricca carta di vini. Ci si può concedere una pausa caffè sfogliando un giornale o un libro, oppure pranzare e cenare all’insegna dello slow food e della cucina tipica pugliese o degustare i vini raccontati dal sommelier o concedersi una pausa con gli amici davanti ad un ricco aperitivo letterario. Dal 2022 Liberrima è anche nel centro di Bari con una formula che coniuga insieme, in un unico spazio accogliente e confortevole, il piacere della lettura con quello del vino e della gastronomia.





Info

0832242626