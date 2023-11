Lecce, tornano le notti bianche di OgniBene: si legge e si dorme in biblioteca

LECCE - Con il mese dedicato alle feste natalizie, la Biblioteca OgniBene ripropone una delle iniziative che ha avuto più successo lo scorso anno: la notte bianca per lettori insonni, dedicata a ragazzi e ragazze fra i 7 e i 10 anni che dormiranno in biblioteca. - Con il mese dedicato alle feste natalizie, la Biblioteca OgniBene ripropone una delle iniziative che ha avuto più successo lo scorso anno: la notte bianca per lettori insonni, dedicata a ragazzi e ragazze fra i 7 e i 10 anni che dormiranno in biblioteca.





La notte fra il 7 e l'8 dicembre è in programma teatro di libri, letture e narrazioni condotte e ideate da Sergio Guastini, libraio dei ragazzi notturno e ramingo, mentre la notte fra il 22 e il 23 dicembre tombola letteraria, tornei di gioco e, a fine serata, le storie della buonanotte.

Il 1° dicembre parte il corso gratuito di massaggio infantile AIMI a cura dell’APS AlteraMente, tenuto dall’istruttrice certificata Giulia Gianfagna, che proseguirà con altri quattro incontri fino al 26 gennaio. Il massaggio infantile è strettamente connesso all’interazione genitore-bambino, un’azione di "Nurturing Care", di "cure che nutrono", che concorre a promuovere salute, protezione, sicurezza, apprendimento precoce, garantendo alle nuove generazioni il migliore inizio possibile.

Nello stesso giorno, OgniBene ospita, alle 17.30, la presentazione del libro "L'estate brucia ancora" (Guanda) dell'autrice salentina Chiara Fina. Carlotta è una tredicenne come tutte le altre, una famiglia normale, una casa normale affacciata sui campi amari del Salento. Emma è poco più grande e la sua biografia è agli opposti: origini per metà irlandesi, genitori musicisti, una villa psichedelica senza regole. La loro è un’amicizia forte, ma attraversata da molte ombre. Un legame stravolto all’improvviso, durante gli ultimi giorni di quell’estate che le segnerà per sempre. Dialoga con l'autrice Patrizia Cretì.

A dicembre sono previste altre due presentazioni di libri. Il 10 dicembre, "40+1. Quaranta poesie più un monologo", di Anna Maria Benone, una raccolta di versi brevi e intensi che diventano ricerca di una consapevolezza verso una nuova rinascita, oltre il confine di una società chimica, superficiale, inghiottita dal tempo che sfugge dimenticando quel valore della vita che solo il poeta, tra sofferenza e sorriso, tra croce e delizia, sa ritrovare. La raccolta si chiude con un monologo teatrale, un grido di donna, memoria di un’infanzia rubata. Dialoga con l’autrice, la giornalista Antonietta Fulvio. Il 13 dicembre, tocca a "Tienimi per mano, l’unione fa la forza. Storie, interviste ed esperienze" (PAV Edizioni), il primo libro realizzato dall’Associazione DisabilmenteMamme, una rete di amicizie e solidarietà tra cinque donne con disabilità che stavano vivendo l’esperienza della maternità senza potersi confrontare con altre donne con esperienze simili.

Il 2 dicembre, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che si celebra ogni anno il 3 dicembre, l'Assessorato al Welfare e alle Pari opportunità del Comune di Lecce organizza "Dal nostro punto di vista", un momento di confronto, sensibilizzazione e informazione in collaborazione con le associazioni "Costruiamo inclusione aps", e "Piacere per tutti odv", che vedrà Serena Grasso, Marco Bello e Davide Dongiovanni dialogare con gli assessori Rita Miglietta (Politiche urbanistiche), Marco De Matteis (Mobilità sostenibile) e Marco Nuzzaci (Lavori pubblici) sui principali aspetti che fanno di una città una comunità veramente inclusiva, ovvero trasporti, strade e infrastrutture, alloggi, welfare e servizi in genere. Introduce il Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune, Piergiorgio Provenzano, conclude il sindaco Carlo Salvemini.

OgniBene rientra anche nel programma di Strade Volontarie di CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento con laboratori e letture ad alta voce in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, prevista il 5 dicembre. Prende il via con il Marocco, il 16 dicembre, "Un libro buono un mondo", un nuovo ciclo di appuntamenti per conoscere culture, storie e lingue diverse attraverso la lettura condivisa di albi illustrati tematici e la viva voce di mamme, papà e nonni per scoprire le tradizioni di tanti paesi, lontani e vicini.

Appuntamento speciale nel convento degli Agostiniani il 21 dicembre con "Natale sotto gli archi", il concerto di Natale dell’Orchestra SMA, un’orchestra d’archi costituita da bambini fino a 10 anni, diretta da Antonio Martino, che eseguirà brani di R. Meyer, É. Waldteufel, J. Strauss Jr., orchestrati appositamente per loro da Paola Liquori.

L’Orchestra Giovanile SMA è il progetto dell’Associazione Musicale Opera Prima di formazione strumentale inclusiva, dalla grande valenza sociale. Si tratta di un laboratorio di educazione alla solidarietà, alla collaborazione, all’integrazione, dedicato a tutti i bambini della scuola primaria di Arnesano, senza alcuna distinzione o preselezione.

Proseguono, poi, le iniziative della programmazione consueta di OgniBene: il laboratorio di stampa 3D, "Gocce di voce", gli incontri di lettura condivisa per mamme in attesa e bambini e bambine da 0 a 24 mesi, il laboratorio montessoriano "Immagina, gioca, crea", "L'ora del racconto", "Scaldiamo il Cuore", il progetto per recuperare l’arte del lavoro a maglia dando vita a reti di solidarietà, "Orti di Pace", il gruppo di lettura che si riunisce la domenica in biblioteca, il progetto "Brick Genius STEAM school for kids" e il Coderdojo, corso di programmazione base con Arduino e avanzato con Scratch. L'ultimo venerdì del mese a chiudere la programmazione è "Viva Calvino", con Ippolito Chiarello che legge e racconta "Se una notte d'inverno un viaggiatore".