Lecce, venerdì 8 dicembre il Premio Oscar Nicola Piovani in 'Note a Margine' al Teatro Apollo

LECCE - Serata da Oscar al Teatro Apollo di Lecce con Nicola Piovani. L'appuntamento, inserito nel cartellone della 54^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, è per venerdì 8 dicembre con "Note a margine", lo spettacolo in cui il Maestro Piovani condivide con il suo pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera.





Sulla scia di memorie e aneddoti, Piovani ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai Taviani, a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità.

Esperienze di una vita di successi – basti pensare al Premio Oscar del 1999 per la colonna sonora di "La vita è bella" e, ancora, ai quattro David di Donatello, ai quattro premi Colonna Sonora, ai quattro Nastri d’argento, i due Ciak d’oro, il Globo d’oro della stampa estera e il Premio Elsa Morante – tra musica, cinema e teatro, che il Maestro racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme a Marina Cesari al sassofono, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni.

Presentato per la prima volta durante il Festival di Cannes con il titolo "Lecon concert", "Note a margine" racconta al pubblico il tragitto e la ricerca poetica del compositore durante il lavoro con registi di fama internazionale, suggerendo immaginarie stazioni di un viaggio musicale in libertà. In questo racconto la musica arriva dove la parola non può arrivare, perché, come ha sottolineato Piovani, "Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica".

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzione** € 25, Speciale*** € 20

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 20

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 15

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 15

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15, Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Abbonati 54^ Stagione CMS

*** SPECIALE (Palchi laterali e ultime file Poltronissima e Poltrona): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.





TARIFFA "SPECIALE":

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 20

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 15

Loggione: € 10

Info per accedere alla promozione: 0832309901 – 3480072655





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





