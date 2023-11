Nazionale femminile di calcio fb





Al 96’ la Svezia pareggia con Linda Birgitta Sembrant di testa su cross di Filippa Angeldal e al 98’ Cristiana Girelli sfiora la rete della vittoria. Primo pareggio della squadra di Andrea Soncin, che è terza in classifica con 4 punti e la Svezia è seconda con 7 punti. Nell’altra gara di questo Gruppo, la Spagna vince 7-1 con la Svizzera a Zurigo ed è prima con 12 punti. Nella quinta giornata l’ Italia giocherà venerdì 1 dicembre alle 21,30 con la Spagna a Ponteveda.

L’Italia Femminile pareggia 1-1 con la Svezia a Malmo nella quarta giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Nel primo tempo al 9’ Arianna Caruso delle azzurre va vicina al gol e al 13’ Stina Blackstenius delle svedesi non riesce a schiacciare di testa in porta. Nel secondo tempo al 12’ l’ Italia passa in vantaggio con Valentina Giacinti, girata al volo su passaggio di Manuela Giugliano,mentre al 21’ Michela Cambiaghi per poco non riesce a raddoppiare.